Сеул, , 09:18 — REGNUM Согласно опубликованным данным, в начале 2020 года на оказание гуманитарной помощи КНДР разными странами было выделено $7,75 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласноо публикованным данным, наибольший вклад внесла Южная Корея ($5,72 млн), за ней следуют Швейцария ($1,35 млн) и Германия ($671 тыс.)

Отмечается, что помощь жителям Северной Кореи будет оказана через ряд международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, Общество Красного Креста КНДР, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), германский благотворительный союз Caritas и неправительственное агентство по оказанию помощи Welthungerhilfe.

Известно, что 59% средств будут направлены на здравоохранение, а 15,1% — на улучшение качества питьевой воды.