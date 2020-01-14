Южно-Сахалинск, , 09:32 — REGNUM Новогодние праздники в странах АТР провели 1600 жителей Сахалина и Курил.

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Как выяснило ИА Сахалин. Инфо, сахалинцы и курильчане предпочли зимний отдых в Японии, Китае, Таиланде, Южной Корее и на Тайване. Однако количество островитян, предпочитающих проводить новогодние каникулы в тёплых странах, ежегодно снижается. Так, поданным таможни Сахалина, год назад в страны АТР на Новый год отправились 1900 жителей региона, а в 2018 году — более 2000.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники отмечают, что отдых на российских Курилах или на Камчатке обходится намного дороже, чем на курортах стран АТР. А курильчане отмечают, что отдыхать в Японии для них выгоднее, чем в России.