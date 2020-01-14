Барнаул, , 09:12 — REGNUM Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, назвавший объемы краж из федерального бюджета, дал общую оценку, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что ежегодно от двух до трёх миллиардов рублей незаконно присваивают из федерального бюджета, он пояснил:

«Прежде всего, Кудрин лишь дал общую оценку и с громадным разбросом «2−3 миллиарда». Надо понять и Кудрина, ведь Счетная палата находит нарушений в 200−300 раз больше. Поэтому он микширует эти нарушения выделяя лишь «уголовную составляющую».

Однако когда вникаешь в детали расходования бюджетных, то там остается много вопросов, которые зачастую упираются в политические тупики. Так например знаменитое «Дырявое озеро» в Горном Алтае.

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Я как-то одному товарищу в погонах сказал, что там выброшено три миллиарда рублей. Но полковник меня поправил, что при проверке нашли только 1,8 миллионов хищений. А на мой вопрос о трёх миллиардах выброшенных на «на ветер», он ответил, что это «хозяйственный риск», И его логика явно формальная. Так и Кудрин обсуждает эту тему чисто формально.

Могу вспомнить, как годами простаивал фундамент сделанный властями в Алтайском крае под федеральный травматологический центр по нацпроектам президента Д.А. Медведева. Там тоже были и посадки, но краевой бюджет понёс убытки только на многолетней охране этого фундамента, по которому губернатор Александр Карлин водил и Путина и Голикову. Эти выкинутые деньги никто не считает, даже Счетная палата. Радует только что теперь эти темы поднимает не только ОНФ, но официальный орган, каковым является Счетная палата».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России в интервью РИА Новости заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, общий объем нарушений, выявленных в РФ в 2019 году, составляет около 804 млрд.

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