Токио, , 09:19 — REGNUM Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун. В настоящее время в этот район направляются для вылова осьминога семь рыболовецких шхун, передаёт 14 января агентство Kyodo.

Власти самого северного японского острова Хоккайдо в ходе совещания на минувшей неделе указали рыбакам на необходимость тщательно соблюдать правила лова и вести судовые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2019 года российские пограничники задержали пять японских шхун. Суд признал рыбаков виновными в нарушении условий лова: они указали в документах один объём выловленого осьминога, а фактически добыли на 7,5 тонны больше. Рыбаков отпустили после уплаты штрафа.

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