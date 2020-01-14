Якутск, , 09:15 — REGNUM Немецкая компания Lernidee ЕrlebnisreisenGmbН намерена привлечь 1,36 млрд рублей в сферу развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Читайте также: На туризм в Кузбассе направят полмиллиарда рублей

Уже подписано и соглашение о сотрудничестве.

В 2020 году будут организованы чартерные круизы от Якутска до Тикси, от Новосибирска до Салехарда.

Есть договоренность о запуске нового круиза по Енисею, а также второго проезда «арктического поезда».

Немецкие туроператоры говорят, что есть довольно активный интерес туристов на туры к Северному полюсу, в том числе на атомных ледоколах.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие туризма в Кемеровской области 2020 году предусмотрено полмиллиарда рублей.