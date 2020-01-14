Петропавловск-Камчатский, , 09:12 — REGNUM В 2019 году на Камчатку приехали работать 80 врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Также в прошедшем году в регион на работу приехали 54 медицинских работника среднего звена.

В числе приехавших специалистов врачи — анестезиологи, терапевты, педиатры, кардиологи, специалисты УЗИ, рентгенолог, уролог и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину-врача, приехавшую из центра России на Камчатку по программе «Земский доктор», за обещанными льготами отправили в суд.