Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:55 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала выявлены нарушения в производстве мясной продукции в ООО Агрофирма «Приполярная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Ведомственная проверка агрофирмы, занимающейся олениной, прошла в декабре 2019 года. Были обнаружены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и мяса.

В производственных помещениях фирмы не обеспечена защита от скопления грязи и осыпания частиц в производимую продукцию, образования конденсата и плесени. Также не была установлена периодичность уборки в цехах и дезинфекции.

В отношении должностных лиц агрофирмы возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).