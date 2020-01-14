Уфа, 14 января 2020, 08:54 — REGNUM Школу-интернат №5 спортивного профиля реконструируют в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, план реконструкции объекта, расположенного в Ленинском районе Уфы, представил на совещании в республиканском правительстве министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.
Отмечается, что здания школы построены в 1960-х годах, поэтому устарели как морально, так и физически. В планах реконструкции — строительство новой столовой и обновление общежития для воспитанников.
Отмечается, что проект, который был разработан еще в 2013 году, необходимо актуализировать.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, эта школа является единственной в Башкирии с таким уклоном. Спортивная ее часть является достойной, а вот условия проживания детей в ней очень плохие.
Радий Хабиров подчеркнул, что хотя бюджет республики уже сформирован, в него будут внесены корректировки на финансирование данного проекта. Ориентировочное начало реконструкции будет запланировано на 2022 год.
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