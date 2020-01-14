Петропавловск-Камчатский, , 08:57 — REGNUM Почти 40 тыс. тонн минтая добыли рыбаки Камчатки с начала 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в 2020 году на Дальнем Востоке планируется добыть порядка 1,8 млн тонн минтая. Общий допустимый вылов в Охотском море составит 1,2 млн тонн. Из этого объёма на долю камчатских рыбаков придётся 670 тыс. тонн. К началу путины Северо-Восточное управление Росрыболовства выдало камчатским рыбакам 107 разрешений на рыбалку в Охотском море на 300 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года рыбаки Камчатки добыли более 1,5 млн тонн рыбы.