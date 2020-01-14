Иркутск, , 08:49 — REGNUM Иркутский учёный Виталий Рябцев на своей странице Facebook назвал «обдираловкой» тур по Байкалу, который по версии Ассоциации туроператоров России вошёл число самых дорогих в стране.

Как сообщает Baikal-daily.ru, за индивидуальное десятидневное пребывание на Байкале в августе 2019 г. трое туристов заплатили туристической компании 595 тысяч рублей.

И это при том, что авиабилеты клиенты приобретали самостоятельно. В же состав тура были включены проживание в отеле в Иркутске, путешествие на предварительно арендованном частном катере, автомобиле, а также пешеходная часть маршрута с проводником-гидом.