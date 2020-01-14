Москва, , 08:49 — REGNUM Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия. Об этом сообщает 14 января пресс-служба организации.

Для исследования закупили колбасы 29 популярных у потребителей торговых марок, изготовленные в 15 регионах РФ. Колбасу, закупленную по цене от 745,7 рубля до 1762 рублей за килограмм, исследовали по 76 показателям безопасности и качества.

Оказалось, что в целом эта продукция — качественна и безопасна. Однако в «Брауншвейгской» колбасе «Дымов» и «Фамильные колбасы» обнаружено содержание нитрата натрия (Е252), превышающее допустимый уровень. В образцах содержится 462 мг/кг и 290 мг/кг этой добавки соответственно при допустимом значении в 250 мг/кг.

Самой вкусной дегустаторы назвали колбасу трёх торговых марок: «Рублевский», «Клинский» и «Мясницкий ряд». При этом эксперты заключили, что ни одна из «Брауншвейгских» колбас не может претендовать на российский Знак качества.

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