Кемерово, , 08:37 — REGNUM В Кузбассе в отношении 59-летнего директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года компания, занимающаяся оптовой торговлей пивом, уклонилась от уплаты налогов на 303 млн 500 тысяч рублей. Директор раздробил бизнес на подконтрольные организации. Это позволило ему получать необоснованную налоговую выгоду.

«В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету», — уточнили в СКР.

Расследование дела продолжается.