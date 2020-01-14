Уфа, , 08:37 — REGNUM Новую школу открыли в селе Игилино Башкирии 13 января. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новая школа на 640 мест оснащена современным оборудованием. В ней есть актовый и два спортивных зала. Здание школы совмещено с детским садом на 160 мест. В детском саду открыты две группы для детей от двух месяцев до трех лет и шесть групп, куда будут ходить дети от трех до семи лет.

Отмечается, что в микрорайоне Ново-Иглино проживают почти три тысячи человек, поэтому образовательные учреждения были здесь необходимы.

Напомним, что строительства данного объекта, сумма затрат на который составила около 370 млн рублей, проходило в рамках реализации национального проекта «Демография».

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