Пекин, , 08:29 — REGNUM Товарооборот России и Китая в 2019 году составил 110,75 млрд, это на 3,4% больше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные китайского главного таможенного управления.

Так, экспорт Китая в РФ в прошлом году вырос на 3,6% и составил $49,7 млрд, а поставки России в КНР выросли на 3,2%, до $61,05 млрд.

Также сообщается, что в декабре 2019 года Китай закупил у России товаров на $5,53 млрд, при этом экспортировал на $4,88 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал реалистичной задачей повышение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год. В настоящее время соответствующие ведомства России и Китая готовят план совместных действий, чтобы чётко показать, за какой срок будет достигнута нужная цифра по товарообороту.

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