Москва, , 08:24 — REGNUM В России банки всё чаще стали отказывать гражданам страны в выдаче кредитов. Так, в 2019 году этот показатель превысил 63,%. По данным Национального бюро кредитных историй, на которое ссылается РБК, всего в прошедшем году было одобрено 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов.

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Отмечается, что выдача ссуд традиционно растёт перед новогодними праздниками, однако в 2019 году, напротив, в этот период произошло самое ощутимое снижение. Так, в декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подчеркнули в бюро. Для сравнение: в 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

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Среди причин снижения доли одобренных заявок эксперты называют меры Центробанка против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центробанка и Росстата, в 2019 году наибольшее количество кредитов набрали жители Калмыкии, которые отдают 86,2% доходов на оплату кредитов. В пятерку входят также Тува — 76,4%, Курганская область — 72,8%, Чувашия — 70,5% и Оренбургская область — 69,6%. Менее всего склонны к накоплению долгов в Ингушетии (9,95%), Крыму (13,9%), Севастополе (15,9%), Дагестане (17,9%) и Чечне (18,9%).