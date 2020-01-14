Пенза, , 08:22 — REGNUM ООО «Горводоканал» Пензы за сутки подал в областной арбитраж 11 исков к своим должникам. Все исковые заявления поступили 10 января 2020 года, но пока к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иски были поданы, как к физическим лицам, так и к управляющим компаниям, коммерческим потребителям. Так, с ООО «Управляющая компания Вера» в порядке упрощённого производства просят взыскать 33,7 тыс. рублей, с ООО «Управляющая компания «Аспект» — 170,9 тыс. рублей, ООО Управляющая организация «Лев» — 32,7 тыс. рублей, ТСЖ в кондоминимуме «Центральный квартал» — 53 тыс. рублей, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» — 74,2 тыс. рублей, ООО «Управляющая компания «Твой дом-Веселовка» — 137 тыс. рублей.

Есть среди ответчиков и муниципальное предприятие. С МУП «Жилье-22» по обслуживанию жилого фонда пытаются взыскать свыше 229 тыс. рублей долга. Иск пока оставлен без движения до 13 февраля. Также житель Пензенской области Сергей Коржонков задолжал водоканалу 147 045,57 рубля, а Валерий Коротаев — 24,7 тыс. рублей.

Напомним, повлиять на ситуацию с долгами в конце декабря 2019 года попытался и поставщик электроэнергии — ПАО «ТНС Энерго». Компания в один день подала 40 банкротных исков к своим нижегородским должникам, надеясь хотя бы так взыскать многомиллионную задолженность.

Нижегородские энергетики массово банкротят должников: подано 40 исков