Москва, , 08:30 — REGNUM На 2,3% увеличится в 2020 году реальная заработная плата в России. Реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,5%, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет 14 января «Российская газета».

По словам министра, продолжится рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, вырастут зарплаты категорий работников, обозначенных в майских указах президента РФ 2012 года. Эти зарплаты вновь будут соотноситься со среднемесячным доходом трудящихся в регионе.

На прибавку могут рассчитывать и бюджетники вне указов. Это работники кадровых служб, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники. С 1 октября 2020 года фонд оплаты их труда будет проиндексирован на 3%. В 2021 и 2022 годах осенняя индексация составит уже 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии послания Федеральному собранию, которое будет оглашено 15 января, президент РФ Владимир Путин рассказал о беспокойстве из-за застоя в сфере доходов граждан. Бедных людей должно, наконец, стать меньше, отметил он.

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