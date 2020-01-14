Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 13 января завершились снижением на 1,34%. Нефтяные котировки падают на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Поддержку рисковым валютам и нефтяному рынку оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Штаты.

В Иране продолжаются протесты по поводу сбитого украинского коммерческого авиалайнера. Президент США Трамп поддержал протестующих, так как это направлено против власти, которая не устраивает Штаты.

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Важный уровень для покупателей находится на отметке $63,20. Если покупатели потеряют сегодня уровень $64, то им будет сложно потом отыгрывать потери.

Сейчас они способны вернуть курс до $67,50 за 2−3 дня. При падении курса ниже $64 для восстановления потребуется около двух недель. Позитивным сигналом для продолжения роста выступит повышение цены до $65,50.

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