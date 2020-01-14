Москва, , 08:18 — REGNUM Нарушения на более чем 800 млрд рублей выявлены в 2019 году Счётной палатой РФ в отношении средств федерального бюджета. При этом украдено из бюджета не более 3 млрд рублей, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью, опубликованном 14 января.

Около трети нарушений от общей суммы в 804 млрд рублей — это нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. Также около трети составляют нарушения процедур закупок, но это не уголовные преступления.

«По уголовным делам — это от силы до 2−3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал Кудрин РИА Новости, говоря о масштабах воровства из бюджета государства.

Он добавил, что в Счётной палате намерены выявлять системные проблемы в финансовой сфере, и пообещал, что к середине 2020 года ведомство получит новую модель управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин отметил, что в 2019 году более 100 млрд рублей из запланированных на реализацию национальных проектов средств не были реализованы.

Читайте также: СП РФ опубликовала первые результаты реализации нацпроектов