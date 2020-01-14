Хабаровск, , 08:29 — REGNUM В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Демография». Все мероприятия выполняются, но численность населения снижается, смертность растёт, а рождаемость падает, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Хабаровскстата.

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В правительстве Хабаровского края отметили, что больше всего мероприятий в 2019 году было реализовано в рамках нацпроекта «Демография». Однако, если верить данным Хабаровскстата, реализация нацпроекта «Демография не помогает остановить рост смертности. Численность населения в регионе продолжает падать.

Чиновники отчитались: в 2019 году в крае построено три детских сада в краевой столице и один в посёлке Дормидонтовка Вяземского района. 4062 семьи к тому же получили выплаты на рождение первого ребёнка, а 544 семьи распорядились средствами регионального материнского капитала. Перевыполнен план по ЭКО — 1323 операции выполнены в краевом перинатальном центре, причем, большинство из них в рамках ОМС.

Однако по данным статистики, регион продолжает вымирать. С января по ноябрь 2019 года в Хабаровском крае родилось 13 248 детей. Это на 658 детей меньше, чем в 2018 году. Умерло за этот же период в регионе 16 243 человека. Это на 732 человека больше, чем в 2018 году. С января по ноябрь 2019 года умерших в крае оказалось на 2 995 больше, чем родившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Хабаровскстат фиксировал удручающую демографическую ситуацию в Хабаровском крае. В 2018 году регион покинули навсегда 58 тыс. местных жителей. Им на смену всё чаще приходили мигранты из стран Центральной Азии, что нельзя назвать качественной заменой.