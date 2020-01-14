Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В Екатеринбурге задолженность по заработной плате в размере более 1,2 млн рублей выплатили семи сотрудникам «Стройнефтегаза» после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«В ответ на требование прокуратуры о предоставлении информации в целях мирного урегулирования спора организацией выплачена задолженность всем заявителям в полном объеме, подписаны акты о взаимных расчетах и об отсутствии претензий», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудники «Стройнефтегаза» работали на строительном объекте в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по срочным договорам. На момент надзорных мероприятий все работы были завершены, а оплата по договору не поступила. В связи с чем работники обратились с заявлением в прокуратуру.