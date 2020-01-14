Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирской области увеличен объём финансирования программы занятости населения. Срок действия госпрограммы «Содействие занятости населения» продлён до 2025 года. Соответствующие изменения одобрены на заседании регионального правительства сегодня, 14 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2020 году финансирование из областного бюджета увеличено на 17,8 млн рублей, в 2021 году — на 17 млн рублей. Из федерального бюджета в 2020 году финансирование увеличено на 228,6 млн рублей. Кроме того, увеличено финансирование из внебюджетных источников», — уточнил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

В госпрограмму включены мероприятия областных проектов — «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Так, уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в 2024 году составит 68%, а численность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, прошедших переобучение и повышение квалификации за 2020−2024 годы — не менее 4 753 человек.