Владивосток, , 08:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с пайщиками недостроенного ЖСК «Остров» пообещал привлечь для завершения строительства средства федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для достройки посёлка научных работников ДВФУ на острове Русский, Олег Кожемяко предложил провести экспертизу проектно-сметной документации, а также рассказал, какие он намерен предпринять шаги для решения данного вопроса.

На первоначальном этапе губернатор предложил осуществить достройку коттеджей, находящихся в 95-процентной готовности, на что потребуется 5−6 млн рублей. Строительство может быть завершено во втором квартале 2020 года.

«Правительство Приморья готово направить на завершение работ необходимые средства», — обозначил Олег Кожемяко.

Следующим этапом станет возобновление строительства ещё 49 отдельных коттеджей и 8 домов на несколько квартир — для этого необходимо более 550 млн рублей.

«Мы направим обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить нужные средства», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 2,6 млрд рублей будет направлено в Приморье для решения проблем обманутых дольщиков.