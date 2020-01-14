Уфа, , 07:18 — REGNUM В арбитраже Башкирии прекращено производство по банкротному иску налоговой службы к ООО «Спортивный клуб «Динамо» общественной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо». Подробности вердикта пока неизвестны. Решение вынесено 13 января 2020 года, но пока не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слушания по делу несколько раз откладывались. В декабре 2019 года — «в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения о начавшемся судебном процессе должника».

Налоговая требует банкротства башкирского спортклуба «Динамо»

Напомним, общество существует в Башкирии с конца октября 1997 года. С 2018 года его возглавляет Марат Гирфатуллин, а учредителем выступило одноимённое физкультурно-спортивное общество. Налоговый орган подал банкротный иск ещё в октябре 2019 года, требуя признать общество несостоятельным как отсутствующего должника, что упростило бы рассмотрение дела. Долг был заявлен на сумму чуть более 7,3 млн рублей. Арбитражного управляющего предлагалось назначить из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица».