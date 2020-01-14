Якутск, , 07:17 — REGNUM Центробанк РФ должен изменить стратегию и ослабить национальную валюту до 75 рублей за доллар. Свой результат даст и деноминация рубля в 100 раз и рубль будет дороже доллара США примерно как во времена СССР, такие рекомендации по оздоровлению российской экономики дал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Цена на нефть после скачка в 70 долларов за баррель из-за обострения ситуации вокруг Ирана и Ливии, вернулась на круги своя. Тем не менее, я думаю, что в 2020 году среднегодовая цена не только преодолеет вышеуказанную планку, но и достигнет 75 долларов за барель, а причина тому, что ситуация на Ближнем Востоке очень далека от урегулирования. Обостряется ситуация и в Венесуэле. Кроме того, следует учесть глобальное изменение климата, которое приведёт к большему потреблению нефти и нефтепродуктов», — считает эксперт-аналитик.

Юрий Данилов отметил стабильность рубля, но при этом акцентировал, что это не совсем то, что нужно для роста показателей экономики.

Юрий Данилов «Курс доллара к рублю пятый год не только держится практически на одном уровне — 65 рублей за доллар и в 2019 году рубль укрепился и в этом году тренд продолжается. Однако, по моему мнению, это снижает конкурентоспособность экспортноориентированных отраслей и предприятий за рубежом, что может привести российскую экономику к спаду. Считаю, что Центробанк РФ должен изменить стратегию и постепенно ослабить национальную валюту до 75 рублей за доллар. При этом можно провести деноминацию рубля в 100 раз. Тогда рубль будет дороже доллара США примерно как во времена СССР».

Также аналитик настаивает на снижении ключевой ставки до 4%. Это даст прирост к инфляции всего 2%. Остальное достигается государственным регулированием цен и тарифов естественных монополий на товары первой необходимости. Поэтому инфляция может быть на уровне 4%.

Для облегчения жизни населения, кандидат экономических наук рекомендует кредитную амнистию, которая даст резкий толчок к развитию предприятий малого и среднего бизнеса из-за возросшей покупательной способности и снижения бедности в Российской Федерации.

«Инфляция может возрасти до 8−10%, но это будет кратковременный скачок», — добавил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,54% относительно уровня открытия торгов — до $63,98 за баррель.