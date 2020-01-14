Добрянка, Пермский край, , 06:51 — REGNUM В Добрянском городском округе Пермского края горсовет утвердил размер зарплаты главе муниципального образования Константину Лызову. Ежемесячное вознаграждение составит 156 тыс. рублей, сообщает издание «Зори Плюс».

Стоит отметить, что Добрянский городской округ в рамках муниципальной реформы создан в марте 2019 года.

По данным СМИ, администрация городского округа еще не создана, фактически работает администрация Добрянского района. Временно исполняющим обязанности главы администрации является Николай Поздеев. Ему горосвет утвердил допвознаграждение за эти функции — 30% от зарплаты главы муниципального района.