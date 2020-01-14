Ухань, Китай, , 06:24 — REGNUM Валовый внутренний продукт провинции Хубэй на севере Китая превысил 4 трлн (около $578 млрд) в 2019 году, взлетев на 7,8% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно докладу рабочей группы на ежегодной сессии Хубэйского собрания народных предстателей, располагаемый подушевой доход в городской и сельской местности выросли на 9,1% и 9,4% соответственно. На 2020 год провинция запланировала рост ВРП примерно в районе 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, внешняя торговля Китая в 2019 году выросла на 3,4%, достигнув отметки $4,6 трлн.

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