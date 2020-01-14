Южно-Сахалинск, , 06:29 — REGNUM 12 современных мусоровозов получил Южно-Сахалинск. Транспорт работает на газомоторном топливе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Автомобили уже поступили в распоряжение обслуживающего предприятия. Сейчас они проходят необходимые процедуры по постановке на учёт в ГИБДД. Средства на их приобретение были выделены из бюджета области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье строят газовую котельную на условиях ГЧП. Частный инвестор вложит в проект более 2 млрд рублей.