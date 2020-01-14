Пекин, , 06:16 — REGNUM Внешняя торговля Китая выросла на 3,4% в 2019 году до 31,54 трлн юаней (около $4,6 трлн), сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Экспорт Поднебесной вырос на 5% в годовом исчислении до 17,23 трлн юаней за прошедший год, в то время как импорт подскочил всего на 1,6% до 14,31 трлн юаней. В результате чего торговой профицит достиг 2,92 трлн юаней, увеличившись на 25,4%, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Объем внешней торговли, включая импорт и экспорт в 2019 году побили все возможные рекорды. Только в декабре внешняя торговля Поднебесной взлетела на 12,7% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув месячного рекорда 3,01 трлн юаней. Экспорт вырос на 9%, а импорт — на 17,7%, что является самыми высокими показателями за один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний валовый продукт китайской провинции Аньхой взлетел на 7,5% в 2019 году.

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