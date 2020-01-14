Благовещенск, , 06:23 — REGNUM Ледовая переправа через Амур открылась в Приамурье. Она связала российское село Поярково и китайский город Сюнькэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского минэкономразвития.

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В первый день работы переправы границу пересекли 15 российских грузовых автомобилей. Как рассказали в ведомстве, решение об открытии переправы приняла специальная комиссия после замеров льда. Наименьшая толщина льда на российской части переправы составила 74 см, что, по оценке экспертов, позволяет возить грузы на направлении Поярково — Сюнькэ автомобильным транспортом грузоподъемностью не более 32 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимнее время, когда Амур сковывает льдом, на его отдельных участках открываются ледовые переправы, по которым осуществляется доставка грузов между Россией и Китаем.