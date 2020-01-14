Петропавловск-Камчатский, , 06:07 — REGNUM В камчатском Елизово в рамках нацпроекта «Демография» создадут 500 новых мест в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

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Председатель правительства региона Роман Василевский сообщил, что несколько помещений уже готовы к приёму детей, в общей сложности места в детских садах получат 58 малышей. По словам Василевского, в ближайшие два года на Камчатке будет создано более 1 тыс. мест в детсадах, из них порядка 500 — в Елизово.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в столице Камчатки был введён в эксплуатацию новый детский сад на 172 места. Учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография».