Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге идут поиски другой площадки под строительство телевизионной вышки. Об этом журналистам заявил вице-мэр Алексей Бирюлин.

Изначально объект планировалось возвести на проспекте Космонавтов, 99. Но местные жители выступили против. В итоге власти пошли им навстречу. Вышка будет создана в промзоне и вдалеке от жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральным заказчиком вышки является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Объект построят из железных конструкций. В высоту вышка достигнет 236 метров.

Кроме того. в другом конце Екатеринбурга, на улице Гурзуфской, будет построено административное здание.

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