Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM Аэродром Пушистый передан Министерством обороны РФ в собственность Сахалинской области. Ранее соглашение о передаче территорий, находившихся в ведении Минобороны, подписали губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Военное ведомство уже передало Сахалину 6 земельных участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах. На этих территориях власти Сахалина планируют строить жильё, создавать социальную инфраструктуру.

Вместе с аэродромом Пушистый в собственность региона переходят более 700 гектаров земли. Там планируется возведение объектов парка «Патриот».

Как сообщало ИА REGNUM, процесс передачи земель Минобороны РФ начался в 2018 году и продолжается до настоящего времени. Область получить тысячи гектаров ранее занимаемых военными земель.