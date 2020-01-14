Пекин, , 05:18 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВРП) китайской провинции Аньхой взлетел на 7,5% в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Производство развивающихся перспективных стратегических отраслей промышленности выросло на 14,7% в 2019 году, сообщил губернатор провинции Ли Гоин, выступая с рабочим докладом в рамках ежегодной сессии Аньхойского собрания народных представителей.

Провинция также является одним из крупнейших китайских центром промышленного развития. Регион придает высокую значимость инновационному высококачественному развитию. Более 1200 новых компаний пополнили список высокотехнологических предприятий региона в прошедшем году, отметил губернатор.

Объем внешней торговли провинции вырос на 7% в 2019 году. Кроме того, прошедший год стал историческим для провинции, поскольку все 16 городов региона окружного уровня были соединены скоростными железнодорожными магистралями.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Чжэцзян был зафиксирован 7% рост внешней торговли в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская провинция Чжэцзян переживает стремительный рост внешней торговли