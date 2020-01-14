Ханчжоу, Китай, , 05:08 — REGNUM В китайской провинции Чжэцзян зафиксирован стремительный рост внешней торговли в 2019 году, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Суммарный объем импорта и экспорта этого восточного региона Поднебесной в прошедшем году превысил 3 трлн юаней ($435 млрд), сообщил глава провинциального департамента коммерции Шэн Цюпин.

Экспорт провинции вырос почти на 8,5% в годовом исчислении за прошедший год, в то время как экспорт в страны «Пояса и пути» взлетел на 11%.

Ка сообщало ИА REGNUM, город Иу, также расположенный в провинции Чжэцзян, отправил за 2019 год в страны Европы 528 грузовых поездов, что на 65% выше, чем годом ранее. Иу еще называют «мировой барахолкой», в связи с тем, что этот город является китайским центром торговли мелкими безделушками.

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