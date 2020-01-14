Владивосток, , 05:16 — REGNUM Владивосток открыл свои воздушные ворота для нового международного авиарейса, выполняемого китайской авиакомпанией 9 Air — теперь из дальневосточной столицы можно без пересадок перелететь в китайский город Иу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В аэропорту города Владивостока рассказали, что теперь полёты в Иу будут выполняться три раза в неделю, а время в пути составит 3 часа 45 минут. Население города Иу превышает 1,7 млн человек. Город выполняет функции одной из главных площадок для торговли и в мире Иу называют самым большим в мире городом-рынком.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна авиакомпания, находящаяся в собственности у государства — «Аэрофлот» — фактически отвернулась от Дальнего Востока.