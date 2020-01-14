Москва, , 04:55 — REGNUM Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

сказал бывший министр финансов РФ. «По уголовным делам — это от силы до 2−3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», —

При этом Кудрин отметил, что общий объем нарушений, выявленных в РФ в 2019 году, составляет около 804 млрд, треть из которых относится к сфере бухгалтерского учета, а еще треть — к нарушениям процедур закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в МВД РФ объявили о том, что за восемь месяцев года правоохранительные органы выявили 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, ущерб от которых составил около 102 млрд рублей.

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