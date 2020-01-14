Тайюань , Китай, , 04:40 — REGNUM Валовый домашний продукт китайской провинции Шаньси на севере Китая вырос в 2019 года на 6,3%, сообщили местные власти на ежегодной сессии провинциального собрания народных представителей, передает 13 января агентство Синьхуа.

Располагаемый доход на душу населения вырос на 7% и 9,5% в городской и сельской местности провинции Шаньси соответственно, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Линь У.

Шаньси, являющаяся богатой углем провинцией, стремительно занимается развитием зеленой экономики. В 2019 году в регионе были сокращены мощности по добыче угля на 27,45 млн тонн. Кроме того, регион передал в другие районы страны 99,13 млрд кВт/ч солнечной энергии.

Продолжает улучшаться и экологическая обстановка в регионе. За прошедший год там было высажено около 347 333 га деревьев, а уровень подземных вод продолжил расти в долине реки Фэньхэ. В 2020 году Шаньси задалась целью обеспечить рост ВРП на уровне 6,1% и создать 460 тыс. новых рабочих мест.

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