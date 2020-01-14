Нижний Новгород, , 03:46 — REGNUM УФАС по Нижегородской области в рамках еженедельного мониторинга цен на автомобильное топливо обнародовало данные на 8 января 2020 года. На заправках Нижнего Новгорода относительно 25 декабря 2019 года наблюдалось удорожание бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 8 января 2020 года на заправках столицы региона бензин АИ-92 обходился в 42,51 рубля за литр, подорожав относительно конца декабря на 0,38% (с 42,35 рубля). Если сравнивать с той же датой 2019 года, то в январе 2020 года топливо этой марки стало дороже на 2,83%.

Цены на АИ-95 относительно декабря 2019 года остались на прежнем уровне — 45,46 рубля за литр, но в январе 2020 года относительно января 2019 года прирост составил 2,85%.

Отмечалось за первую неделю января и удорожание дизельного топлива — на 0,36% (с 47,08 до 47,25 рубля за литр). Рост цен относительно начала 2019 года был на 2,72%.

За литр сжиженного углеводородного газа на автозаправках Нижнего Новгорода просили 20,07 рубля за литр, что на 1,67% дороже, чем на ту же дату 2019 года.