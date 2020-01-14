Нижний Новгород, , 03:36 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступило исковое заявление от областного прокурора. Он требует освободить участок земли в Нижнем Новгороде от ограждения и башенного крана. Иск начнут рассматривать 21 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 18 декабря 2019 года, а к производству его приняли 24 декабря. Ответчик — ООО «Нижегородгражданстрой», а истец в лице надзорной инстанции выступает в интересах министерства имущественных и земельных отношений области.

Прокурор просит истребовать у компании «Нижегородгражданстрой» участок площадью 564 кв. м в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской «путём освобождения от принадлежащего имущества — металлического ограждения, башенного крана».

В мае 2019 года с этим же застройщиком судилась и мэрия Нижнего Новгорода, которая требовала обязать общество «передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения» для расселения жильцов аварийного фонда. Речь шла о 18 квартирах разной площади. Иск удовлетворили, вердикт устоялся и в апелляции.

С ООО у мэрии был заключён договор о развитии застроенной территории в границах улиц Софьи Перовской, Буревестника, Страж Революции в Московском районе. Площадь площадки составляла 1,77 га.