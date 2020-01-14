Москва, , 03:05 — REGNUM Количество банкротств физических лиц в России в 2019 году возросло до 69 тыс. случаев, или на 56,8% по сравнению с 2018 годом. Об этом 14 января пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

По информации издания, большинство банкротств инициировали сами граждане, при этом в 71% случаев кредитным организациям не вернулись занятые средства. Всего по результатам рассмотрения дел кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд, то есть 3,5%.

Отмечается, что максимальное число новых банкротств зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102).

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