Красноярск, , 03:04 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному минфину подготовить предложения по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

На проблему низкого уровня зарплат работников бюджетной сферы, не попавших под президентские указы и повышение МРОТ, обратили внимание на заседании президиума правительства края 13 января.

Усс поручил подготовить предложения о повышении зарплаты указанным категориям бюджетников до конца января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, у работников бюджетной сферы Якутии МРОТ превысил 30 тыс. рублей.