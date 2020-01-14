Казань, , 03:00 — REGNUM Завод газовой аппаратуры получил чёрную метку от волгоградского кредитора. Иск о банкротстве компании из Казани поступил в арбитраж Татарии от АО «Волгогазоаппарат», но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление с требованием признать несостоятельным ООО «Завод газовой аппаратуры» подано 10 января 2020 года. Сумма исковых требований — 12 275 373,7 рубля.

Арбитраж Татарии в сентябре 2019 года удовлетворил гражданский иск компании из Волгограда и в декабре решение устоялось во второй инстанции. В споре речь шла о взыскании 11 748 409,53 рубля долга и 443 007,17 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами. В основу спора лёг договор подряда, заключённый в августе 2016 года, по которому истец должен был по заявке ответчика изготовить «плиты газовые и электрические бытовые под товарным знаком (торговой маркой) «Идель»». Товар был поставлен, но не оплачен, что и стало основанием для обращения в суд.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод газовой аппаратуры» был учреждён в июне 2013 года в Казани, его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директором с октября 2019 года является Альберт Хузин, а владелец 15% доли — Марина Хамидуллина. Оставшаяся доля — собственная доля компании, возникшая после выхода из состава владельцев в августе 2018 года Ирины Ильчук.