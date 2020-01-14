Самара, 14 января 2020, 02:48 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск сразу к трём компаниями нефтяной отрасли Самарской области. Многомиллионные претензии выставлены лизинговой компанией из Приморского края. Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление от фирмы из Владивостока — ООО «Лизинговая компания «Сименс Финанс» было подано 31 декабря 2019 года. Сумма претензий составляет 31 912 401,04 рубля. Ответчики — ООО «Самаранефть-Сервис», ООО «Самаратранснефть-терминал» и ООО «Самаратранснефть».
Компании с тем же составом участников уже встречались в арбитражном споре, где приморская фирма также выступила истцом. В октябре 2019 года суд взыскал в пользу «Сименс Финанс» с «Самаранефть-сервис» и «Самаратранснефть» долг, сложившийся на начало сентября «по уплате лизинговых платежей (сумму основного долга) в размере 22 044 643,35 рубля, сумму неустойки по состоянию