Самара, , 02:48 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск сразу к трём компаниями нефтяной отрасли Самарской области. Многомиллионные претензии выставлены лизинговой компанией из Приморского края. Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от фирмы из Владивостока — ООО «Лизинговая компания «Сименс Финанс» было подано 31 декабря 2019 года. Сумма претензий составляет 31 912 401,04 рубля. Ответчики — ООО «Самаранефть-Сервис», ООО «Самаратранснефть-терминал» и ООО «Самаратранснефть».