Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Американский минфин перестал считать Китай страной, производящей манипуляции с национальной валютой. Об этом свидетельствует доклад казначейства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США.

Согласно заявлениям министерства финансов США, Китай обязался «воздержаться от конкурентной девальвации» и выразил готовность публиковать данные об обменных курсах и внешних расчётов. Отмечается, что соответствующее заявление Китай сделал в рамках первой фазы торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США согласились исключить Китай из списка валютных манипуляторов в рамках торговой сделки, подписание которой ожидается в ближайшее время. Китай попал в этот перечень в августе 2019 года из-за якобы непрозрачной валютной политики.

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