Урумчи, Китай, , 01:51 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая делают успехи в борьбе с нищетой, загрязнением и финансовыми рисками, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

В 2019 году Синьцзян вывел из нищеты 12 уездов, снизив уровень беспробудной бедности в регионе с 6,1% в 2018 году до 1,2% на конец прошедшего года. Последняя очередь из 9355 семей, живущих в опасных домах, были переселены в совершенно новое жилье.

В то же самое время Синьцзян делает успехи на поприще борьбы за экологию. В 2019 году власти запретили работу грязных, чрезмерно энергозатратных и неэффективных компаний. В том числе благодаря тому количество дней с чистым воздухом в регионе выросло на 1,5% в годовом исчислении в ключевых городах региона, а доля чистой воды в реках выросла на 1,2%.

Власти также отчитались об отсутствии незаконных займов в 2019 году, что эффективно сдерживает финансовые риски. Власти также обеспечивают кредитную поддержку кирпично-строительному бизнесу.

Отметим, что власти Китая называли борьбу с нищетой, борьбу за экологию и борьбу с финансовыми преступлениями «тремя ключевыми битвами» на пути построения в Китае современного социалистического государства в новую эру во всех аспектах.