Чанша, Китай, , 01:36 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Хуанань в центральном Китае вырос на 7,6% за 2019 год в годовом исчислении, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

В прошедшем году власти Хуанани сделали упор на инвестиции в НИОКР. В настоящее время в регионе насчитывается свыше 6000 высокотехнологических компаний, а высокотехнологическая промышленность, в свою очередь увеличила добавленную стоимость на 14% в годовом исчислении.

Хунань также принимает активное участие в строительстве «Нового шелкового пути», покуда объем её внешней торговли со странами «Пояса и пути» вырос на 55% в годовом исчислении за прошедший год. Объем импорта и экспорта региона превысил 400 млрд юаней ($58 млн) в 2019 году.

Власти ожидают, что ВРП региона вырастет почти на 7,5% в 2020 году, а также что будет выполнен план окончательной победы над нищетой в регионе. Напомним, что на 2020 год Китай запланировал стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах.