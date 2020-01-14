Тяньцзинь, Китай, , 00:05 — REGNUM Полиция города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая арестовала свыше 3000 подозреваемых в более чем 2000 экономических преступлениях за 2019 года, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Экономический ущерб от их деятельности, который составил 45 млн юаней (около $6,5 млн), был полностью взыскан. Число случаев экономических преступлений в Тяньцзине снизилось более чем на 40% в 2019 году, если верить официальной статистике.

По данным бюро общественной безопасности города, инновационный анализ управления рисками, основанный на обнаружении данных, «умных» облачных системах предупреждения и отслеживании потоков капитала в компаниях полностью оправдал, возложенные на него надежды и доказал свою эффективность в деле борьбы с экономическими преступлениями.