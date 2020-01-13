Каракас, , 23:23 — REGNUM Инфляция в Венесуэле за минувший год составила 7374,4%, сообщили 13 января в комитете по финансам венесуэльской Национальной ассамблеи.

Соответствующие данные опубликовал постоянный комитет по финансам нацассамблеи. В декабре 2019 г. инфляция составила 33,1%.

Однако наибольшая инфляция наблюдалась в начале года: в январе 2019 г. она составила 191,6%, тогда как в марте она находилась на уровне 18,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 г. инфляция в Венесуэле составила 1 700 000%.

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