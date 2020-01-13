Берлин, , 22:59 — REGNUM Продажи немецкого автопроизводителя Porsche в 2019 году выросли на 10% и достигли рекордных 281 тысячи автомобилей. Об этом сообщает 13 января пресс-служба компании.

Отмечается, что достижению такого показателя поспособствовал главным образом рост продаж кроссоверов Cayenne и Macan на 29% и 16% соответственно.

Наибольший рост продаж автомобилей Porsche отмечен в европейских странах (на 15%), а также в Китае (на 8%) и США (на 7%).

Директор по продажам Porsche Детлеф фон Платен заявил, что компания рассчитывает удержать высокий уровень и в 2020 году за счёт введения ряда новых моделей.